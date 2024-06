ERM kutsub käsitöösõpru mänguasju looma

Mängumets on kavandatud stimuleerima väikelaste meeli, innustama aktiivsusele, pakkuma avastamisrõõmu ja elamusi. Mängualal saab pidada sünnipäeva, osaleda mängu- ja muinasjutuhommikutel, leida varju koopast ja ilmapuust ning esineda mutionu peol. Metsas askeldavad muu hulgas reinuvader, kriimsilm ja metsaott, kes on kõik tuttavad kujud eesti loomamuinasjuttude varamust.

ERM-i arendusdirektor Laura Kipper ütles, et muuseum on järgmiseks arenguhüppeks võtnud fookusesse perekonnad. «ERM-i tugevusteks on teaduspõhine näitustegevus, argikultuuriuuringud ning läbimõeldud haridusprogrammid. Meile on aga oluline olla ka peresõbralik, laiendada aina peredele mõeldud teenuste valdkonda ning suurendada ligipääsetavust. Mängumets on üks neist algatustest,» selgitas ta.