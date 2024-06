Teie uue raamatu «Siinpool praokil ust» peategelane Epp, nagu olete oma Facebooki lehel märkinud, sünnib Siberis küüditatute peres ning jõuab Eestisse kolmeaastasena. Miks on see tõik oluline ja kuidas see mõjutab tema elu?

See tõik, et mu peategelane Epp jõuab Eestisse kolmeaastasena, pole absoluutselt oluline. See on lihtsalt üks verstapost Epu elus. Ta sünnib Siberis lohutuseks oma emale-isale ja suurele õele, kes Epu sündimise aegu on üheksaaastane. Lohutuseks seetõttu, et Epu kaks vennakest jäävad võõrasse Siberi mulda.