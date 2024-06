Reinar Halliku Korvpallikool paneb pallid ühte korvi Tallinna klubiga

Nüüdseks on aga meeskonna juhil Reinar Hallikul plaanid paigas ja uuele hooajale minnakse vastu struktuurimuudatustega, mis kahjuks kohaliku fänni jaoks tähendavad seda, et Vinni meeste esituses esiliigakorvpalli Lääne-Virumaal enam ei näe. Uue kontseptsiooni alusel hakatakse koostööd tegema Tallinn Sports Academy (TSA) võistkonnaga, mis tähendab seda, et esindusmeeskond hakkab paiknema pealinnas. Ka mängijate turul on esimesed sammud juba tehtud – klubi teatas eelmisel nädalal koondise kunagise mängujuhi Sten-Timmu Soku palkamisest.