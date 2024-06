Tapa muuseum sai 30-aastaseks

Harri Allandi käe all loodud ja praegu Tiina Paasi juhtimisel tegutsev muuseum jõudis 10. juunil olulise sünnipäevani. Kui praegu asub muuseum veel 1. Mai puiesteel perekond Neguste kunagises kodus, kus ruumi pole just palju, on võimalik, et peagi kolitakse Tapa raudteejaama mitu korda suuremale pinnale.