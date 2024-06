Väike-Maarja valla teenused pälvisid tunnustust

Häädemeeste ja Väike-Maarja vald said ka võimaluste kasutaja tiitli. Omavalitsuse võimaluste kasutaja tiitel oleneb sellest, kuidas on suudetud ületada omavalitsuse taustteguritest (tulukus, asustustihedus, suurus) tulenevat keskmist potentsiaali.

"Kui 2021. ja 2022. aasta tulemustes ei toimunud edasiminekut, siis eelmise aasta andmed näitavad, et kriis sai ületatud ja omavalitsuste teenuste tase tõusis oluliselt. Eriti suure tõusu tegi mõistagi kriisideks valmisolek," tunnustas regionaalminister Piret Hartman.

"Vaatamata omavalitsusi järjest tabavatele raskustele, seda nii lisanduvate kohustuste kui ka keerulisema majandusliku olukorra tõttu, on mul hea meel näha, et endiselt on omavalitsustel jõudu tegeleda ka pakutavate teenuste paremaks muutmisega," kommenteeris Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Rait Pihelgas.