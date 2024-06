Kui kalisteenikasportlased välijõusaalis trikke hakkavad tegema, tundub, et neil on spordikotis gravitatsiooni eemaldavad kapslid. Mõned harjutused tunduvad tavainimese silmale täiesti uskumatud. Selgus, et ala kogub järjest populaarsust ning Rakvereski on oma treeninggrupp.