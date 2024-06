Ohtlik trend: väikelaste mürgistusjuhtumid sagenevad, kuigi on välditavad

Terviseameti mürgistusteabekeskuse infoliinile laekunud kõnede hulgas on kasvanud niisuguste kõnede hulk, milles räägitakse sellest, et väikelaps on joonud laokile jäetud kemikaali või söönud ravimeid, mis vanavanemad on öökapile unustanud. Kõik möödunud aastal lastega juhtunud 1528 mürgistust saanuks ära hoida, kui oleks järgitud lihtsaid ohutusreegleid.