Juhtkiri: lastele tuleb ohtudest rääkida

Kui laps oskab võõra suhtes olla ettevaatlik, siis tuttavat kipub ta usaldama. Samuti on vanematel raske uskuda, kui laps räägib toreda tuttava veidrast käitumisest, ja jutt aetakse lapse fantaasia kraesse. Kuidas õpetada last ohtudest hoiduma nõnda, et ta ei kaotaks igasugust usaldust, on keeruline. Võibolla selgitada, et kui on aeg koolist koju tulla, siis tullaksegi koju. Juhul kui tuleb mingi erakorraline kutsumine või pakkumine, siis kindlasti keelduda ja helistada vanematele. Sest see, kui tuttav inimene kutsub lapse kuhugi kaasa, ilma et oleks vanemaid sellest teavitanud, on nii või teisiti veider. Et mitte öelda kahtlane.