Repliik: puhka sama kirglikult, kui töötad

Pealkirjas leiduv mõte ei ole minu oma, aga see on mõte, mida püüan sel suvel meeles hoida. Kuigi plaane tehes ja graafikuid vaadates on selgunud, et esimesed vabad hetked jõuavad kätte alles augusti lõpus, proovin siiski, et sel suvel saaks teisiti. Et leiduks võimalusi rattalt maha saada ja korraks muuta luupima jäänud mõttemustreid.