Pidulik värk

Seda ei juhtu just iga päev, et äkki tuleb sünnipäev. Mida siis muud kui restosse pidu panema. Valitud sai ametikooli õpperestoran Piiri Peal. See on jah niisugune peen koht, kus tänava pool ei ole silti, ja kui kohta ei tea, ega siis ei oskagi minna. Restoran on laiemale publikule avatud päevasel ajal. Saab ka muul ajal minna, ainult et siis tuleb aeg enne kinni panna.