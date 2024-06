Hoovihma jagub nädala lõpuni

Reedel on öö esimesel poolele kohati vihmahooge, kuid seejärel jõuab meie lõunapiirile tihedam sajuala, mis liigub edasi alguses põhja poole, päeval aga võtab suuna itta. Päeval sajab mitmel pool vihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Tugevam on sadu ja suurem äikese tõenäosus on Ida-Eestis. Õhtuks pilved ja sadu hõrenevad. Tuul on nõrk, sajupilvede all puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 7..13°C, päeval 13..18°C.