Vabatahtlikud päästjad saavad keemiapääste- ja kiirgusvarustust

Päästeameti teatel on Ukraina territooriumil kestvast sõjast saadud kogemuste najal tegeletud ka päästevõrgustiku keemiavõimekuse arendamisega. Ukraina kogemus annab kinnitust, et seadmed, millega saab kindlaks teha ohtlike ainete või radioaktiivsuse olemasolu piirkonnas, on päästjate ohutuse tagamiseks hädavajalikud.