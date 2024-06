Näpil liiklusõnnetusse sattunud rattur suri saadud vigastustesse

Rakvere politseijaoskonna välijuhi Tauno Vettiku sõnul oli esialgsetel andmetel sõiduauto roolis olnud 66-aastane mees lähenenud ülekäigurajale ning paraku ei olnud ta märganud samal ajal paremalt ülekäigurajale sõitnud jalgratturit. "Iga liikleja peab veenduma iseenda ohutuses. Tuletan autojuhtidele ja jalgratturitele meelde, et reguleerimata ülekäigurajale lähenedes tuleb vähendada liikumiskiirust ja veenduda, et ülekäiguraja ületamine on ohutu," rääkis välijuht.

"Muu hulgas tasub kõigil liiklejatel arvestada sellega, et suvisel ajal võib ere päike oluliselt häirida nähtavust. Seetõttu on praegusel ajal jalgrattaga liigeldes ohutum tulla enne ülekäigurajale minemist sadulast maha ja veenduda, et sõidutee ületamine on turvaline. Jalgrattaga ülekäigurajale sõites ei ole ratturil sõidukite suhtes eesõigust ning teele sõitmine võib olla autojuhile ootamatu ja jätta vähem aega reageerimiseks," lisas Vettik.