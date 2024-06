Poliitikud andsid tuumaenergiale rohelise tule

2020. aasta novembris tööd alustanud tuumaenergia töörühm avaldas eelmise aasta lõpus raporti, mille kohaselt on Eestis tuumaenergia kasutuselevõtt ja väikereaktoriga tuumajaama rajamine võimalik. Kolmapäeval otsustas riigikogu, et toetab tuumaenergia kasutuselevõtmist Eestis. Valitsus saab nüüd jätkata seadusraamistiku väljatöötamist selleks, et luua riiklik regulatsioon. Samuti tuleb otsuse kohaselt energiamajanduse arengukavas aastani 2035 käsitleda tuumaenergia kasutuselevõtuga kaasnevaid mõjusid.