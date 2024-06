Rakvere politseijaoskonna välijuht Tauno Vettik ütles, et vanematel tasub saabuva suvevaheaja eel oma lastele meelde tuletada kaherattalistega liiklemise põhitõed. "Selleks et sõitmine kulgeks turvaliselt, peab kaherattaline olema tehniliselt korras ja vajaliku lisavarustusega. See tähendab, et nii jalgrattal kui tõuksil on töötavad pidurid ja signaalkell. Nähtavuse tagamiseks peab olema ees valge ja taga punane helkur ning jalgratta puhul vähemalt ühe ratta kodaratel mõlemal pool valge või kollane helkur. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral on kohustuslik kasutada ees valget ja taga punast tuld. Lisaks on soovitatav jalgratturil ka ennast paremini nähtavaks teha ning kanda erksaid või peegeldavast materjalist riideid," rääkis Vettik.