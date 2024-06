Jaak Rohtsalu jooksis isikliku rekordiga enda nime Euroopa edetabelisse

Kohtla-Nõmme kooli staadionil peetud 24 tunni jooksul läbis Jaak Rohtsalu 166,517 km. See oli tema isiklik rekord. Üheksa aastat tagasi Torinos jooksis ta ööpäevaga ligemale viis kilomeetrit vähem. Rajale läks läbi ja lõhki spordimees kindla plaaniga isiklik rekord teha. "Arvasin, et võimeid on 162 kilomeetrit, aga oli rohkem," kõneles Rohtsalu. M60 vanuseklassi Euroopa hooaja edetabelis peaks ta selle tulemusega kerkima 15 parema hulka.

"Ma ei ole päris esimeses nooruses. On oluline, et ei tekiks jääkväsimust, aitab kolmest korrast nädalas," ütles ta.

"Tunne oma keha, tea, palju on jõudu, ja jaga võimalikult ühtlaselt ära. See on üks olulisemaid asju," jagas ta nippe ning lisas, et kohe hooga jooksma pistmine hästi ei toimi, sest liiga kiire alguse puhul tuleb lõpus väga suur väsimus.