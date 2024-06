"Tänane uue elamu lindilõikamise tseremoonia on midagi rohkemat, kui ühe maja ehitamise lõpetamise tähistamine," kõneles abilinnapea Kert Karus ja jätkas, et tegemist on Rakvere linna uue kogukonna sünniakti allkirjastamisega. Uus elamurajoon toob abilinnapea sõnul endaga kaasa mitte ainult uued majad ja tänavad, vaid ka uued sõprussuhted ja kindlasti paljudel juhtudel ka uued rakverlased.