GALERII RagnSells käivitas Kundas rehvihakketehase

Reede ennelõunal kell 11.39 vajutati Kundas Tööstuse tänaval kollektiivselt iPadile. Selgus, et eraldi nuppu tehase käivitamiseks ei olegi, kõike juhitakse elektrooniliselt. See tähendas, et tööle hakkas rehvipurustusliin, mille võimsus on piisav, et hakkida graanuliteks kõik Eestis tekkivad vanarehvid.