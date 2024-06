Nädala kaja: mineviku ja tuleviku vahel

Inimene on kord selline, et tal on keeruline märgata hetke, seda, mis on siin ja praegu, momenti mineviku ja tuleviku vahel. Olevikutoimetused saavad tihtipeale tehtud automaatselt, mõtted rändavad mujal, küll olnud seiku peas läbi hekseldades või tulevaste tegemiste plaane sättides.