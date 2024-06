Kolumn: inimarukus ja tehisarutus

Tehisarust on palju räägitud ja isegi seda, et ta pole tegelikult tehis­aru. Pigem peegeldab ta oma vastustes lõpmatul hulgal kätte saadud teksti-, pildi- ja videomaterjali. Rohkem võiks rääkida oskusest tehislikult loodud materjali ära tunda, nii kaua kui see üldse võimalik on.