Marii Karell: «Lugu elab edasi ja saab mõjutada ka teisi inimesi»

Marii Karell on Rakvere juurtega ajakirjanik, kes ei karda julgeid ega teravaid teemasid. Vaatajale on ta tuttav teleekraanilt, kus ta «Laseri» saates tundlikke ühiskonnateemasid üksipulgi laiali lammutab. Viimasel ajal on ta kolinud osakesed «Laserist» nii taskuhäälingusse kui sotsiaalmeediasse, et maailmateemad saaksid söödavaks ka noortele. Käesoleva aasta Eesti filmi- ja teleauhindade galal pärjati «Laser» parima päevakajasaate auhinnaga.