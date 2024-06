Leila Miller: «Kui publikust keegi tunneb, et on kõva joodeldaja, võib ta meiega lava peal ühineda»

Ma ei oska ennast ise määratleda. Laulmine on olnud väga väike osa minu elust. Ma võiks olla Duši All Lauljate Liidu esimees. Ühesõnaga inimene, kes laulab natuke, kui tuju on hea, ja kellele sellest täiesti piisab. Tõenäoliselt on palju inimesi, kes tegelevad muude asjadega, aga on head lauljad. Minust paremad. Mõned satuvad neist lavale, mõned mitte. Tähtis ei ole mitte lavale sattuda, vaid see, et tuju on endiselt hea.