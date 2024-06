Kuu Elina ja About:river annavad välja värske suvise singli

Kuu Elina kohtus About:riveri looja Oleg Iva­noviga esimest korda aastaid tagasi Kõue festivalil. Möödunud novembris trehvati taas Hiiumaal loomelaagris, kus ühine singel ka sündis. Suvine singel kannab edasi Elina Kundas kasvamise aegu loomulikuks kujunenud eesti-vene segakeele vangerdusi. Elina meenutab, et Kundas oli teiste lastega suheldes garaažide vahel eesti ja vene keele segamine tavapärane ja et loomelaagris koges ta seda fenomeni taas Olegiga suheldes. «Oleg on ise venelane ja elab Tartus, ta räägib suurepäraselt eesti keelt, ent meie ühises suhtluses hakkas see eesti ja vene keele kooslus kuidagi ootamatult toimetama,» räägib Elina Naan. «Sättisin pärast mitmendat loomelaagri viljatut päeva end unele ja ütlesin Olegile «baaju-baaju!» ja sealt uus singel end kerima hakkas.»