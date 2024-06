Annetekoja eelvoor ootab videoid

Žürii, kuhu kuuluvad eri valdkondade eksperdid, valib saadetud videomaterjalide hulgast 20 parimat esitlust finaali. Osalemiseks on vaja saata kahe-kolmeminutiline video oma ande esitlusega Annetekoja elektronpostkasti. Videole salvestatu tuleb esitada laval. Annetekoja statuut ja lähem info on leitav aadressil annetekoda.ee.

Annetekoja idee loojad on ooperilaulja Pille Lill ja meediastaar Tiina Park. Esimest korda toimus talendikonkurss 2019. aastal. Patroonideks on olnud Anne Veski, Uku Suviste, Vello Vaher, tänavu on selleks Mart Sander.