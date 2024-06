LaudaSalong: kammermuusika põldude vahel

«Lava on siin,» lausub oboemängija Ingely Laiv-Järvi, kelle vanemate maakodus on renoveeritud vanast mõisaaegsest laudahoonest saanud kontserdisaal. Ta jutustab, et kuna nende suur muusikute perekond – abikaasa Mariuse vanemad, samuti vennad ja õde on muusikud ning ka lapsed mängivad pille – armastab kokku saades pillid helisema panna, leiti, et võiks kutsuda ka teisi muusikat nautima.

«Mul on suurepärased vanemad, kes on mulle kontserdimaja ehitanud,» sõnab Ingely Laiv-Järvi sooja õnneliku naeratusega. «Eesmärk oli luua midagi hubast. Nüüd on see saal valmis saanud.» Tšellist Marius Järvi lisab, et siin saab mängida iga ilmaga. Ka akustika poolest on laudahoone justkui kontserdisaaliks loodud, kinnitavad muusikud.