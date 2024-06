Kümme aastat Siberis: küüditamine röövis Mai-Ruth Kõrgendilt lapsepõlve

"Ega mina ju eriti ei mäleta. Liiga noor olin selleks," ütles ta 1949. aasta 25. märtsi kohta. Tema pere tagakiusamine oli selleks ajaks kestnud juba aastaid. "Me olime Arukülas oma kodust Lageda talust välja tõstetud. Elasime toona Haljalas Lillebergi saunas, mis oli väike saunake. Meie pere oli tehtud kulakuteks. Kulakumaks pandi peale," rääkis ta.

Mai-Ruthi vanemad August Tambik ja Amanda Tambik olid terve 1949. aasta talve rüganud metsa teha, et kulakumaks kokku saada. "Isa siis läks vallamaja poole ja mõtles, et kui ta nüüd selle raha ära maksab, siis kulak on ta sellegipoolest. Ega maksmine ei muuda asja. Ta keeras otsa ringi ja tuli koju tagasi," meenutas Mai-Ruth.