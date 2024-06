Kai Realo Ragn-Sellsi Kunda rehvihakketehasest: "Meie jaoks on harukordne midagi nii uut avada"

Kunda rehvihakketehases on kõik uus ja läikiv. Saksamaalt hangitud seadmetega oleks võimalik purustada kõik Eestis tekkivad vanarehvid. Kas see on aga nii lihtne ja endastmõistetav? Vestlus ettevõtte tegevjuhiga näitas, et ka vanarehviäris on omad kitsaskohad ja karid.