Jäneda spordihoone remont võib poole miljoni euro asemel maksta mitu korda enam

Tapa valla ettevõtlusspetsialist Marko Teiva tunnistas, et temal võlukuuli ei ole: "Kui see summa on 2025. aasta eelarves, siis saab see tehtud." Ettevõtlusspetsialist lisas, et rekonstrueerimise projekt on tal olemas. Selle koostamise peale kulus 60 000 eurot, aga vald ei ole ehitushanget veel välja kuulutanud.