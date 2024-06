Seitsmes linnas kõlab taas muusika

Eesti džässiklassikat saab kuulda 9. juulil Aseris, kus on laval Joel Remmel ja Marianne Leibur. 13. juuli õhtul on publik oodatud Kohtla-Järve parki, üles astub tšellokvartett C-JAM. Ansambli esituses kõlab mitmekülgne muusika nii klassika kui ka popi varasalvest. Festivali lõpetab 14. juuli õhtupoolikul Lolala perekontsert, kuhu on oodatud nii väikesed kui ka suuremad muusikasõbrad.