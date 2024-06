Saab valida Eesti filmimuusika paremikku

Vikerraadio muusikatoimetaja Jaan Elgula sõnul on filmilaule, mis pole kellelgi meeles, kuid samas on filme, mille laulud on hakanud elama oma elu, nii et keegi neid konkreetse filmiga enam ei seostagi. Näiteks tõi ta Ultima Thule esitatud loo «Inimene pole kala», mis kirjutati filmile «Ameerika mäed». «Ja siis on muidugi need filmilaulud, kus kuulajal hakkab esimesest sekundist film kõrval jooksma,» märkis Jaan Elgula, tuues näiteks laulud filmist «Viimne reliikvia», «Siin me oleme» ja «Nukitsamees».