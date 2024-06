Keskraamatukogu astub automaatide ajastusse

Et uus süsteem tööle panna, on esimeses järjekorras vaja paigaldada raamatutesse kiibid. «Rullides on üle 80 000 kiibi. Iga raamatu vöötkood ja kiip tuleb viia programmis tunnustena kokku. Niisugune käsitöö riiuli vahel ühe teose haaval,» selgitas Lääne-Virumaa keskraamatukogu direktor Kaili Õunapuu-Seidelberg, tehes kiipimistöösse väikese jutupausi.