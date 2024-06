Teisipäeval ulatub Skandinaaviast üle Soome Peterburi taha kahe keskmega madalrõhuvöönd. Selle servas sajab meil öösel idapoolses Eesti osas veel mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Päeval õhurõhk tõuseb ja hoovihma sajab kohati.

Puhub nõrk ja mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 10..16 °C, päeval 19..25 °C, tuulepealsel rannikul on see mõnevõrra madalam.