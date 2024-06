Arvamus Värske linlase esmamuljed Rakverest

Otsus suvepealinnast Rakverre kolida sündis võrdlemisi kiirelt. Mu abikaasa on Neeruti järvede vahel pärit. Vaid 20 km kaugusel asuv tugivõrgustik (ämm, äi ja mehe õed-vennad) on suur boonus. Ka finantsiliselt tundus tegu mõistliku otsusega. Pärnu rannarajooni 46 m2 korteri müügist saadud summa eest saime siia 120 m2 maja, mille ees laiub munakivitee. Laste üles kasvamiseks tundub see väga mõnus ja rahulik piirkond. Teisalt on linna keskel elamise plussiks asjaolu, et kõik vajalik on vaid jalutuskäigu kaugusel.