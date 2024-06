ÜHE KAASREISIJA LUGU: Mõnikord võivad bussireisid ebameeldivaks muutuda

Kuidas peaksid noored tüdrukud ennast bussis turvaliselt tundma, kui neile libisevad kaela tugevas alkoholijoobes mehed ja jäävad piigade najal lihtsalt magama, küsis Carmela sotsiaalmeedias. Nimelt asus neiu 6. juunil bussi, et koju sõita ja esialgu ei paistnud kuskilt midagi eriskummalist välja. Kui ainult see, et tema järel kakerdas bussi maani täis meesterahvas. Parajas konditsioonis kodanik üritas avatud õllepurgiga ka bussi siseneda, aga bussijuht teda sõiduvahendisse esialgu ei lubanud. Sohver soovitas õlle alla kulistada, mida mees ka tegi.