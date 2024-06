Rakvere jaanituleliste meelespea: turvalisus eelkõige

Virumaa suurim, Rakvere linna jaanipidu toob reedel, 21. juunil Vallimäe lavale armastatud ja väga oodatud artistid: esinevad Smilers, Anne Veski, Shanon ja Meie Mees. Sissepääs on tasuta ja väravad avatakse kell 18. Avatud on toidutänav, kavas on rohkelt meelelahutust ja tasulisi atraktsioone nii väiksematele kui ka suurtele.

"Kindlasti on Vallimäele tulemas rohkelt rahvast, ka palju peresid väikeste lastega. Soovime, et kõik saaksid jaanipeost rõõmu tunda, ja sestap kehtivad kõigi turvalisuse huvides sündmusel mõningad piirangud," ütles Rakvere linnapea Triin Varek.

Ürituse territoorium on piiritletud ning alale saab siseneda ainult peasissepääsust Vallikraavi tänava parklas ja Tõusu tänavalt. Peokohta ei lubata oma söögi-joogiga, keelatud on klaastaara, teravad ning ohtlikud esemed. Koju palutakse jätta ka lemmikloomad.

Peole soovitatakse saabuda võimalusel ilma autota. Kui tullakse siiski autoga, on vaja leida vaba koht ümbritsevates parklates. Kindlasti ei tohi parkida keelualale ega haljasalale ja alati tuleb pidada silmas, et operatiivsõidukid autost mööda saaksid. "See on eluliselt oluline meie kõigi jaoks," rõhutas Rakvere kultuurikeskuse direktor Eve Alte. Rattaga saabujatele on Vallikraavi tänava parklas Ramirendi aiad, mille külge saab ratta lukustada.

Rakvere politseijaoskonna juht Erkko Piirimägi paneb kõigile südamele, et jaanipeol käitutaks mõistlikult. "Võidupüha ning jaanipäeva tähistamine on eestlastele väga olulised ja omased. Targa rahvana on meile ka omane hoida ennast ja teineteist. Võidukad oleme ka nüüd, kui jätame rumalad otsused ja teod tegemata. Koos loome turvalisema Eesti!" rõhutas Erkko Piirimägi.