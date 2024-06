176 km/h Viitnal kiirust ületanud noormees mõtleb oma tegude üle järele arestikambris

Auto peatamisel selgus, et Saksa autotööstuse lipulaeva roolis oli 21-aastane noormees, kes polnud politseile teps mitte tundmatu isik, sest kiiruseületamisega oli mees vahele jäänud juba selle aasta aprillikuus.

Kuigi lubatud maksimaalne sõidukiirus oli sellel teelõigul 110 km/h oli BMW juht kõigele lisaks ka esmase juhtimisõigusega. See tähendab liiklusseaduse kohaselt aga seda, et temale lubatud maksimaalne sõidukiirus on 90 km/h. Seega ületas mees lubatud kiirust lausa 86 km/h.