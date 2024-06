Haljala vallavolikogu kinnitas 2024. aasta lisaeelarve

Haljala vallavanem Anti Puusepp sõnas, et lisaeelarve vastuvõtmine võimaldab alustada Võsu uue koolimaja ehitusega. "Samuti täpsustasime mitmete projektidega seotud maksumusi," selgitas vallavanem ning lisas, et hoolimata keerulisest finantsolukorrast on vallal käsil väga mitmeid arendusprojekte.