Oodata on rahet ja äikest

Kolmapäeva öösel on Eesti kohal veel kõrgrõhuhari ja ilm peamiselt sajuta, kuid hommikul läheneb Läänemere lõunaosast aktiivne madalrõhkkond ja võtab suuna üle Baltimaade kirdesse. Päeval liigub tugeva saju vöönd edelast kirdesse. Mitmel pool Pärnu–Kunda joonest lõuna pool on sadu intensiivne. Maha sadava vihma kogus on orienteeruvalt 25–35 mm, kohati on äikest ja rahet ning tugevaid tuulepuhangud.