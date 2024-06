Asekantsler Uiga: tuumajaama asukohast ja konkreetsest arendajast on praegu väga vara rääkida

Muu hulgas toob Uiga alljärgnevas lühiusutluses esile, et vähemalt praeguse seisuga ei kavatse riik ise tuumajaama ehitusse investeerida, see ülesanne jääb teema vastu huvi tundvatele erainvestoritele.

Kui kaugel me tuumaenergeetika arendamisega Eestis oleme? Mõnele on jäänud mulje, et otsus on nüüd vastu võetud ja piltlikult öeldes homme hakatakse tuumajaama ehitama.