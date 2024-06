Töötate Vändra muusikakoolis muusikaõpetajana. Kuidas teie tee muusikani alguse sai?

Muusika on mu elus kogu aeg tähtsal kohal olnud, mäletan, et lapsena unistasin klaverimängust ja üsna kindlameelselt ka vanematele teatasin, et ma muusikakooli seda õppima lähen. Sealt edasi tuli juba iseseisvalt kitarri õppimine ja laulude kirjutamine.