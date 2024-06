Lääne-Viru jäätmekeskuse prügihunniku võisid süüdata vanad e-sigaretid

Priit Raamat rääkis, et vahetult enne vestlust ajakirjanikuga tõi prügiauto juht talle taas peotäie e-sigarette, mille oli juhuslikult prügi seest leidnud. «Neid vidinaid on olmeprügi sees palju ja just nende liitiumakud võivad süttida, kui on mehaanilisi vigastusi saanud,» sõnas jäätmekeskuse juht.