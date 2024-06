Võsul müüakse kunagise "Kuuma Kahvli" maja

Hoone kuulub Andres Otsale, kes on ka üks Rakvere hotelli Wesenberg omanikest. Mees jäi hoone müüki kommenteerides napisõnaliseks. "See hoone on minu käes olnud kümmekond aastat," ütles ta. Seda, miks "Kuuma Kahvli" maja müüki on pandud, ta öelda ei soovinud.