Nädal tasulist parkimist Võsul pole trahvikviitungeid veel toonud

Valla kommunikatsioonispetsialist Kent Kerner rääkis, et tasulise parkimise kehtestamine Võsu alevikus pole siiani tagasilööke toonud. "Kõik toimib. Parkimiskiosk on olemas ning puhkajaid teavitav märgistus samuti," ütles Kerner. Vallale on laekunud ka üksjagu tagasisidet, mis on olnud peamiselt konstruktiivne, ning palju on esitatud ka küsimusi parkimiskorralduse kohta konkreetsetes piirkondades.