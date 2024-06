Butšenkov rõhutas, et ta on ujula teemal kaitseministeeriumi kantsleri Kusti Salmiga üle kümne korra kokku saanud, mainides küll samas, et Salm on kantsleriametist lahkumas. Butšenkovi väitel on riigi kaitseinvesteeringute keskuse direktor Magnus-Valdemar Saar samuti kinnitanud, et RKIK on valmis kaasa lööma.