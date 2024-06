Harrastuspüügi õigust saab 1. juulini soodsamalt osta

Regionaalministeeriumi kalanduspoliitika osakonna juhataja Sigmar Suu ütles, et harrastuspüügiõiguse tasud jäävad ka edaspidi taskukohaseks selleks, et populariseerida harrastuspüüki ning tagada kõigile Eesti elanikele ligipääs meie ühisele loodusvarale. Ühe lihtkäsiõngega püük on jätkuvalt tasuta. Samuti ei pea harrastuspüügi eest tasuma eelkooliealised lapsed, alla 16 aastased õpilased, pensionärid, õigusvastaselt represseeritud isikud ja puuetega isikud. Viimasel neljal peab kaasas olema tunnistus, mis nende seisust tõendab.