Iho on lavastanud üle tosina tõsielufilmi, mille põhiteema on väikerahvaste eluolu ja kultuur, ja viis täispikka mängufilmi. Need mängufilmid on "Naerata ometi" (1985, koos Leida Laiusega), "Vaatleja" (1987), "Ainult hulludele ehk Halastajaõde" (1990), "Karu süda" (2001) ja "Karuzmari" (2007). Ta on juhendanud paljude tudengifilmide valmimist, tegutsenud ka produtsendina ja korraldanud arvukalt fotonäitusi.