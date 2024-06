Aruküla nandud taas kadunud, perenaine kahtlustab, et linnud varastati

Üks Aruküla nandudest, emalind, on viimasel ajal Virumaa Teatajas mitu korda jutuks olnud, kuna aprilli alguses põgenes oma aedikust, aga pärast kahekuist hulkurielu tuli ise koju tagasi. Nüüd on aga asi palju tõsisem: kadunud on nii ema- kui ka inimsõbralik isalind ja sündmuspaigalt leitud jäljed viitavad inimese kurjale käele.