Tamsalu COOP on jõudnud eskiisi koostamise ja detailplaneeringu algatamiseni

Eelmisel aastal ostis Järva Tarbijate Ühistu Tamsalu linna põhjaküljel Vahtra tänav 2 kinnistu, mille suuruseks on 10 457 ruutmeetrit. Ehkki krunt ei ole suur, on ühistul soov sinna ehitada COOP Konsum koos bensiinijaamaga. Projektiga on jõudsalt edasi liigutud.