Maris ja Tiit Pruuli - õnnelike juhuste läbi purjetamise ja maailmamereni, südame sunnil seiklemisteni

Nendeks seiklejateks on Maris ja Tiit Pruuli, kes mitme aasta järel veedavad suve Eestis, kodukülas. Nimelt on eelnevad aastad viinud nad polaarsõitudele ja neile tuleb minna just meie üürikese suve hakul, et sealsed temperatuurid samuti soojemad oleksid ning et laev sõna otseses mõttes kinni ei jäätuks. Kodumaa suve mõnusat tuttavat kulgemist ja pikki valgeid öid on nad igatsenud.