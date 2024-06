NÄDALA LIND Piiritaja

Teist nii omapärast lindu meil pole. Ei ole see ju tavaline, et üks lind suudab kõik oma toimingud ära ajada õhus, lennates. Lennates ta sööb-joob ja lennates magab, lennates paaritub ja lennates kogub pesamaterjali. Vaid munade haudumist pole ta lennul ära õppinud ja ka pojad ei lenda kohe munast välja, vaid veedavad päris pika aja enne elluastumist pesas.

Oma väljanägemiselt meenutab ta pääsukest, kuid on suurem ja väga pikkade tiibadega, ise üleni must. Vaid kurgu alt on veidi hallikas. Ka kiiruselt on ta pääsukesest üle, vaid manööverdamisvõime poolest jääb talle alla.